Ally Samatta terug bij Racing Genk: "Ik ben weer thuis"

Ally Samatta gaat dit seizoen aan de slag bij Racing Genk op uitleenbasis.

Fit is hij nog niet en daar is een reden voor. Hij trainde de voorbije weken apart in Fenerbahce. “Samen met een paar andere gasten die niet meer tot de kern behoorden. Het is niet altijd even makkelijk om je dan te motiveren. Toch moet je je fit houden, want je weet nooit wanneer je kans komt”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Ik had drie of vier andere opties. Toen die hoorden dat Genk zich had gemeld, wisten ze dat ze kansloos waren. Ik heb er niet lang over moeten nadenken, kan ik je zeggen. Het is niet te verklaren waarom ik zo’n sterke band met deze club heb. Soms klikt het gewoon, voel je een connectie. Dat heb ik met Genk. Ik ben weer thuis.”

Over Antwerp wil hij niet veel meer zeggen. “Het was er anders, al wil ik er niet negatief over doen. Ik ben goed ontvangen bij Antwerp. Uiteindelijk was de mogelijkheid om er te blijven ook niet.”