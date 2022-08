Club Brugge krijgt héél zware concurrentie voor toptarget: Atalanta, Newcastle, Celta...

De zoektocht van Club Brugge naar een extra spits is nog steeds niet afgerond. Toptarget Rasmus Hojlund blijft de prioriteit, maar intussen is er wel weer concurrentie opgedoken.

En 't wordt dus niet makkelijk, want één van de concurrenten is alvast Atalanta. De Italianen konden de voorbije jaren straffe resultaten voorleggen in de Serie A en ze hebben ook al een bod uitgebracht, weet Het Nieuwsblad. Club deed eerder al een aanbieding van zo'n 8,5 miljoen euro, maar door de interesse van andere ploegen gaat de prijs steeds verder omhoog.

Ook Newcastle United, die enorm veel geld ter beschikking hebben, is geïnteresseerd. Ook Celta uit Spanje heeft hem op de radar staan. Bij Sturm Graz kunnen ze de prijs zo natuurlijk opdrijven en ze willen hem niet laten gaan voor minder dan tien miljoen. In januari betaalden ze nog 1,8 miljoen voor hem aan Kopenhagen.