KV Mechelen jaagt op tweede zege: "Vond Westerlo prima indruk maken, ik benader wel geen enkele ploeg met angst"

KV Mechelen gaat zondagavond op jacht naar zijn tweede (thuis)zege. Westerlo kan zich wel eens presenteren als een taaie klant, beseffen ze in Mechelen.

Het is opnieuw het verhaal van een promovendus die na het behalen van de titel doorgaat op zijn elan. "Westerlo is prima begonnen aan de competitie", weet KV Mechelen-trainer Danny Buijs. "Op de beelden die ik gezien heb, vond ik Westerlo ook een prima indruk maken. Het is niet zo dat ze die zes punten met veel geluk bijeen geraapt hebben."

"Ik benader wel geen enkele ploeg met angst", benadrukt Buijs. "Als je dat doet, zou het waarschijnlijk niet goed aflopen. Ik benader ook geen enkele ploeg alsof we daar zomaar eventjes wel van gaan winnen. Dat niveau halen wij momenteel niet, net als veel ploegen in 1A. Enkel Antwerp heeft reeds al zijn wedstrijden gewonnen. Het ligt vaak dicht bij elkaar."

Loopacties in rug van defensie tegenstander

Er zijn een aantal dingen die Buijs meer wil zien van zijn spelers. In de rug van de bezoekende defensie kruipen bijvoorbeeld. "Ik verwacht dat we dat loopje doen achter de verdediging van de tegenstander. Tegen Union hebben we daar veel meer energie in gestoken dan tegen Cercle. Ik vond dat dat tegen Cercle van een hoger niveau mocht zijn."

Elk van die inspanningen, kan de ploeg rendement opleveren, drukt Buijs zijn spelers op het hart. "Veel spelers die die loopactie maken en de bal niet krijgen, maken die actie niet nog een keer. Terwijl je zo wel ergens anders ruimte creëert voor je ploegmaats."

Balans opmaken

Wanneer de wedstrijd tegen Westerlo achter de rug is, zijn we vijf speeldagen ver. Tijd om dan een eerste balans op te maken? "We maken elke week een balans op. Al is dat geen eindoordeel, eerder een momentopname. Dan kijk je op welke vlakken je staat waar je wil staan en op welke vlakken niet. Uit data blijkt dat je een eerste conclusie kan trekken als je zeven-acht matchen onderweg bent."