'SK Beveren leent Joachim Van Damme voor een jaar van Standard'

Joachim Van Damme was al een tijdje overbodig bij Standard. Volgens Het Nieuwsblad is er nu een oplossing voor hem.

Halfweg vorig seizoen ging Joachim Van Damme over van KV Mechelen naar Standard. Daar kon hij nooit echt doorzetten en zich in de ploeg spelen. Hij had tijdens die maanden last van een buikspierblessure.

Met de nieuwe coach haalde Van Damme dit seizoen nog geen enkele keer de selectie. Hij is overbodig en mag vertrekken. SK Beveren meldde zich eerder deze week al aan.

Volgens Het Nieuwsblad wordt Van Damme verhuurd aan SK Beveren voor een jaar. Er zou geen aankoopoptie zijn.