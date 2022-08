OH Leuven is allang op zoek naar bijkomende aanvallende versterking en heeft die blijkbaar gevonden in Italië. Aleksandar Buksa komt over van Genoa.

De 19-jarige Poolse spits had geen uitzicht op speelminuten bij Genoa en wordt voor een seizoen uitgeleend. OH Leuven bedong ook wel een aankoopoptie. Leuven gaat wel nog op zoek naar een bijkomende aanvaller. Ze hebben meerdere opties op hun lijstje staan.