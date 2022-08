📷 Fans smeken Hans Vanaken met prachtig spandoek om te blijven, maar ...

"Ik begrijp dat hij naar de Premier League wil, maar zolang hij hier is zal ik met hem werken en probeer ik het beste voor hem te doen."

Het waren de woorden van coach Carl Hoefkens op het persmoment voorafgaand aan het duel met KV Kortrijk, waarin Hans Vanaken gewoon in de basis stond.

Ondanks de interesse van West Ham United én het persoonlijk akkoord dat de gewezen Gouden Schoen heeft met de Engelse club.

© photonews

Het bestuur houdt voorlopig voet bij stuk, terwijl ook de fans hun duit in het zakje deden met een heel groot spandoek.

Of het de altijd minzame Vanaken ook effectief in Brugge zal houden? Dat is nog een andere zaak. Het was niet de bedoeling dat hij deze zomer zou vertrekken, maar aan de andere kant ...

Icoon

Als de 29-jarige Limburger nog eens een grote transfer wil beklinken, dan is het misschien wel deze zomer het moment.

En kan blauw-zwart na alle diensten die Vanaken hen al heeft bewezen dan echt het risico lopen op een verzuurde relatie? Vanaken zelf liet weten dat er op maandag alvast nieuwe gesprekken zullen komen met Club Brugge.