AA Gent heeft nieuwe doelman beet

Bij AA Gent kijken ze al volop naar de toekomst. In die hoedanigheid hebben ze er opnieuw een speler bij.

Luka Lijeskic is de nieuwste aanwinst van AA Gent, al zal hij pas volgend jaar aansluiten bij de Buffalo's zo blijkt ondertussen.

Jonge doelman

De 17-jarige doelman was transfervrij, maar zal pas aansluiten bij (de beloften van) de Buffalo's op het moment dat hij 18 wordt - 23 februari 2023.

De Servische doelman moet een optie op de toekomst worden bij Gent. Hij trainde in augustus mee met de beloften van Gent en komt over van Brodarac. Hij is ook jeugdinternational bij de Servische U17.