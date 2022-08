"Een waardige vervanger voor Vanaken" - Waar vind je dat en hoe betaal je dat?

Club Brugge wil Hans Vanaken zijn transfer nu toch gunnen als er een topbod op tafel komt én als ze een waardige vervanger kunnen aantrekken. Vooral het tweede stuk van die zin is voor ons een quasi onmogelijke opdracht.

Om een paar redenen, die we hieronder opsommen...

Zeven jaar roulatie

Vanaken is heel bepalend voor het spel van Club. Hij is de verbinding tussen middenveld en aanval, speelt tussen de lijnen, verlegt het spel, houdt de bal bij... In die zeven jaar bij Club Brugge weet hij perfect hoe hij al zijn ploegmaats moet aanspelen en hij begrijpt het spelsysteem dat in de jaren geëvolueerd is naar wat het nu is. Je kan niet zomaar iemand in de ploeg droppen - hoeveel kwaliteit hij ook heeft - en verwachten dat een vervanger dat meteen allemaal onder de knie krijgt.

Prijs-kwaliteit

Als we op Transfermarkt.com gaan kijken is de huidige marktprijs van Hans Vanaken 16 miljoen euro. Da's uitzonderlijk voor een speler van 29 jaar die in België speelt. Indien West Ham hem straks zou kunnen kopen, zullen ze hem nooit voor een meerwaarde kunnen doorverkopen. Maar Club Brugge gaat voor veel minder ook geen deftige vervanger vinden. Een jonge gast zijn prijs wordt al naar omhoog getrokken omwille van het potentieel en zal niet meteen renderen. Een oudere speler met dezelfde kwaliteiten is onbetaalbaar.

Statistieken

Vanaken heeft 344 matchen gespeeld voor Club Brugge tot nu toe. Daarin scoorde hij 102 keer en gaf 73 assists. U mag eens gaan zoeken welke speler elke twee matchen over zo'n periode betrokken is bij een goal. Dat zijn cijfers van een heel goeie spits en Vanaken is een middenvelder.

Rustpunt op en naast het veld

Vanaken heeft een cool over zich. Hij jaagt zich amper op. Niet op en niet naast het veld. Daarmee is hij een voorbeeld voor veel jongeren bij blauw-zwart. Niet toevallig dat Charles De Ketelaere naar hem opkeek sinds hij een kleine jongen was. Vanaken straalt uit dat het wel in orde zal komen. Hij is een leider in daden, maar is ook geëvolueerd qua leiding geven met woorden.