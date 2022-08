Doet KV Kortrijk een ongelooflijk goede zaak? 'Dit bescheiden bedrag betalen de roodhemden voor Lamkel Zé'

Didier Lamkel Zé gaat voor KV Kortrijk voetballen. De West-Vlamingen betalen een bescheiden som voor de Kameroener. Althans: als hij op het rechte pad kan blijven.

Het Nieuwsblad weet dat KV Kortrijk 500.000 euro betaalt om Didier Lamkel Zé weg te halen bij Antwerp FC. En dat is een habbekrats in vergelijking met zijn marktwaarde. Volgens Transfermarkt is de 25-jarige Kameroener een slordige 3,5 miljoen euro waard.

Al moet dat natuurlijk met een korrel zout genomen worden. LZ7 zit niet alleen in zijn laatste contractjaar, maar ook de Kerels moeten vooral hopen dat hij zijn fratsen op de Bosuil heeft achtergelaten. En dan kan er héél véél met Lamkel Zé.