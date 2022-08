Jérémy Taravel legt uit waarom David Hubert bij de RSCA Futures speelt en niet hij

Na het afhaken van Guillaume Gillet was Jérémy Taravel de ervaren pion voor RSCA bij de beloften.

Alles leek helemaal rond, maar plots ging de deal tussen RSCA Futures en Jérémy Taravel niet meer door. Uiteindelijk was het David Hubert die de vrijgekomen plaats innam. “De medische testen verliepen goed, maar de laatste test was bij de cardioloog”, vertelt Taravel bij La Dernière Heure.

“Vier dagen later kwamen de resultaten binnen. Ik had een klein litteken op mijn hart, mogelijk door een virale infectie. Veel mensen hebben dat, maar ze doen geen sport op hoog niveau.”

Gezien zijn leeftijd werd niet verder gekeken. “Als ik 25 jaar was en een grote transfer kon maken, zou ik nog intensievere testen hebben gedaan. We hadden dan een oplossing kunnen vinden. Maar ik ben 35, ik had misschien nog één of twee jaar kunnen spelen. Het risico was te groot. Ik heb kinderen, het was het niet waard. Het was een lastige beslissing, maar wel de juiste.”