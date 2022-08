Anderlecht komt in groep B terecht en treft West Ham, Steaua Boekarest en Silkeborg

Om 14u30 werd er geloot voor de groepsfase van de Conference League. Anderlecht treft daarin het Engelse West Ham, het Roemeense Steaua Boekarest en het Deense Silkeborg.

Speelt Anderlecht straks Europees tegen Hans Vanaken? West Ham is immers de club die aandringt voor de middenvelder van Club Brugge. Als het rond komt, krijgt hij dus meteen een Belgische tegenstander voorgeschoteld.

FCSB - beter bekend als Steaua Boekarest - is dan weer een club met een rijke geschiedenis. Ze wonnen in 1986 Europacup I en werden al 26 keer kampioen in eigen land. De laatste keer dateert wel al van 2015.

Silkeborg is dan weer een onvoorspelbare tegenstander. Ze spelen de laatste jaren wel regelmatig mee om de Deense titel, maar eindigden tussendoor ook al 9de, 11de en 13de. Er zit niet echt een lijn in om hen een topclub uit Denemarken te noemen. Maar een stugge tegenstander wordt het alvast.