Marc Brys blijft op zijn hoede na zege tegen Standard: "KVO zal een heel lastige tegenstander worden"

Na twee nederlagen tegen Antwerp en Club Brugge was OH Leuven weer wat weggezakt in de stand. Maar een 1-3 overwinning op het helft van Standard deed de Leuvenaars deugd.

Met 9/15 staat OH Leuven op een mooie 5e plaats in de competitie. De overwinning met 10 man op het veld van Standard deed deugd bij de troepen van Marc Brys. "We hebben er hard voor moeten vechten, die winnaarsmentaliteit zullen we nodig hebben om nog wedstrijden te winnen", vertelt Brys op de website van de club.

Door de hitte kende OH Leuven een atypische voorbereiding op de wedstrijd van zaterdag, wanneer ze KV Oostende ontvangen aan Den Dreef. "We hebben veel binnen getraind en ook nog twee dagen tactisch. Ik verwacht me aan een wedstrijd met veel snelheid en diepgang, KVO is een gevaarlijke ploeg met snelle spelers. We zullen heel geconcentreerd moeten zijn", klinkt het.

Brys kan zaterdag niet rekenen op de geschorste Nsingi maar haalt wel nieuwkomers Buksa en Mario Gonzalez bij de kern voor het duel tegen KV Oostende.