Nieuwe en 'dikkere' stof moeten shirts van Gent steviger maken

Leverancier CRAFT heeft voor de wedstrijd van morgen tussen Gent en Antwerp een nieuwe voorraad truitjes voorzien. De reden hierachter is de 'slechte' kwaliteit van de vorige shirts van de Buffalos.

Sinds de start van het nieuwe seizoen komen de spelers van Gent geregeld met gescheurde shirts terug. De kwaliteit van het stof zou niet goed genoeg zijn waardoor deze 'gemakkelijker' zouden breken. Zeven keer moest een Gent-speler van truitje wisselen. En daar heeft leverancier CRAFT verandering in gebracht. "Zoiets kan een keer gebeuren, maar omdat het herhaaldelijk voorviel, hebben we Gent nu nieuwe shirts bezorgd", vertelt CEO Adri Zwarthoff aan het Nieuwsblad.

"Het kan wel eens gebeuren dat je met een rol stof zit waar de verhouding tussen lycra en polyester niet helemaal goed zit. Maar dat is het niet. Ondertussen zaten we bij PEC Zwolle ook met twee gevallen, bij Cambuur met eentje. We denken daarom dat het aan de extreme weersomstandigheden ligt. Dit seizoen werkten we met een nog lichtere, elastische stof. Het zat heel lekker, zo bleek uit testen, maar bij hevige transpiratie trekt de lycra wat samen. Als er dan een nagel in het shirt belandde of er werd even getrokken, scheurde het. Misschien dat er straks geen probleem meer is, wanneer de temperaturen zakken, maar we nemen geen risico’s. Deze negatieve publiciteit willen wij ook niet. Dus leverden we nieuwe shirts, uit een iets dikkere stof", is Adri Zwarthoff duidelijk.