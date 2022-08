Merendeel van profclubs is voor uitbreiding bank, maar het komt er maar niet van: "Leg dat maar eens uit aan een jonge speler"

Vincent Kompany brak vorig seizoen meerdere lansen om de bank te kunnen uitbreiden en meer jonge gasten in de wedstrijdkern te betrekken. Intussen zijn velen het met hem eens, maar de Pro League heeft het reglement nog steeds niet gewijzigd.

Mark van Bommel en Hein Vanhaezebrouck haalden het afgelopen weekend nog eens aan: zeven wisselspelers is te weinig. Nochtans is het in alle grote competities al uitgebreid. "'Omdat dit de doorstroming van jonge spelers bevordert", vertelt Anderlecht-CEO Peter Verbeke in HLN. '"Mario Stroeykens en Noah Sadiki trapten donderdag een penalty tegen Young Boys, terwijl ze vorig jaar lijdzaam moesten toezien vanuit de tribunes. Niet omdat Vincent ze niet wilde selecteren, wel omdat er onvoldoende plaats was in de selectie."

En zo waren er nog. "Zeno Debast zat vorig seizoen amper in de selectie terwijl hij zeer dicht bij een basisplaats stond. Leg dat maar eens uit aan een jonge speler. Aangezien we onszelf als een opleidingsland beschouwen, is er maar één conclusie: zo snel mogelijk het reglement wijzigen."