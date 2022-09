KV Oostende haalt nieuwe spits, maar verhuurt hem meteen door aan AS Nancy: "KVO-fans zullen zich misschien vragen stellen"

KV Oostende heeft met de Fransman Thomas Robinet een nieuwe spits binnengehaald. Echter lenen ze hem meteen voor een seizoen uit aan het Franse AS Nancy.

Thomas Robinet tekende gisteren een contract voor vier jaar bij KV Oostende. De 26-jarige Franse spits komt over van LB Châteauroux, maar keert na één dag al terug naar Frankrijk. KV Oostende zal de spits namelijk voor één jaar verhuren aan AS Nancy. Een vreemde transfer voor de Kustboys.

"KVO-fans zullen zich misschien vragen stellen maar als we dergelijke deals sluiten, is dit omdat we ervan overtuigd zijn dat alle partijen er wel bij varen", verzekerde Gauthier Ganaye de fans via de officiele kanalen van de club. Waar willen ze bij Oostende met deze nieuwe spits naartoe?