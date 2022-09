Mooie woorden voor Cyriel Dessers in Italiaanse pers: "Hij heeft al laten zien dat hij het verschil kan maken in de Serie A"

Cyriel Dessers trok op 10 augustus naar de Serie A, hij tekende een contract bij Cremonese. Na amper vier wedstrijden lijkt hij iedereen al overtuigd te hebben van zijn kwaliteiten.

Sinds een kleine maand speelt Cyriel Dessers in de Serie A voor promovendus Cremonese. Na vier speeldagen hebben ze nog steeds geen punten, maar met Fiorentina, AS Roma, Torino en Inter Milaan speelden ze wel al tegen serieuze tegenstanders. Cyriel Dessers stond vier keer aan de aftrap bij Cremonese. Ondanks dat hij nog niet wist te scoren, kreeg hij al heel wat lof in de Italiaanse pers. "In deze eerste 4 speeldagen heeft hij al laten zien dat hij het verschil kan maken in de Serie A, vooral dankzij zijn fysieke vaardigheden", schrijven ze bij Pazzi Di Fanta.

"Dessers heeft nog steeds niet weten te scoren. Tot nu toe heeft hij slechts één assist gegeven, maar zijn eerste doelpunt in de Serie A lijkt in de lucht te hangen. Dit weekend speelt hij thuis tegen Sassuolo, een mooie kans om de ban te breken", voegen ze er nog aan toe. Cremonese speelt morgen om 12u30 tegen het Sassuolo van Kristian Thorstvedt, ook ex-Genk. Hij toonde op de vorige speeldagen ook al dat hij over kwaliteiten beschikt.