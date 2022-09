Mannaert is transparant over zoektocht naar spits: "Onuachu is bij Club Brugge aangeboden"

Club Brugge slaagde er wederom in om zich tijdens de zomermercato te versterken. Vooral de zoektocht naar een extra aanvaller verliep niet zonder horten en stoten. Zelfs Paul Onuachu stond op de radar. Of niet?

Roman Yaremchuk versterkte uiteindelijk de blauw-zwarte gelederen, maar ook de naam van de topschutter van KRC Genk viel in de wandelgangen van het Jan Breydelstadion. Vincent Mannaert wil echter het één en ander in perspectief plaatsen.

“Club Brugge was nooit geïnteresseerd in Paul Onuachu”, benadrukt Vincent Mannaert in MIDMIDPodcast. “Het is wel een feit dat de speler bij ons is aangeboden. Zo gaat dat nu eenmaal in de voetbalwereld.”

Eigen leven

Het gerucht ging dan ook snel een eigen leven lijden. “Zo’n verhalen zijn vaak in het voordeel van de zaakwaarnemers. En dan hebben journalisten zoals Fabrizio Romano natuurlijk ook een lijntje liggen naar die makelaars.” (lacht)