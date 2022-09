Twee schorsingsvoorstellen na wedstrijd tussen Zulte Waregem en Union

Het Bondsparket heeft de nodige schorsingsvoorstellen gedaan na de twee rode kaarten in het duel tussen Essevee en Union.

Guillaume François van Union kreeg in de 92ste minuut rood voor een tackle op Oleksandr Drambaev. Scheidsrechter Denil vond dat de fysieke integriteit in gevaar was gebracht en gaf rood.

Door zijn beperkt disciplinair verleden krijgt François één van de drie speeldagen schorsing met uitstel. Hij moet twee speeldagen effectief aan de kant en een boete van 2.500 euro betalen.

Keeperstrainer Gianny Devos kreeg rood nadat hij een flesje op het veld had getrapt. Devos bood zijn excuses aan achteraf, maar het Bondsparket spreekt toch van intimiderend gedrag en voorziet een schorsing van twee speeldagen, waarvan één met uitstel.

Als de ploegen niet instemmen met de voorgestelde minnelijke schikkingen worden de dossiers vandaag behandeld door het Disciplinair Comité van het Profvoetbal.