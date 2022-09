Half jaar na ontbinding van contract in Gent na klacht huiselijk geweld heeft Ilombe Mboyo een nieuwe club gevonden

Ilombe Mboyo mag zich opnieuw voetballer noemen. De 35-jarige aanvaller heeft een nieuwe ploeg gevonden.

Mboyo stond stond tot februari 2022 onder contract bij AA Gent maar dat werd per direct ontbonden nadat er klachten van huiselijk geweld waren binnengekomen bij de politie. Daarvoor speelde Mboyo bij onder meer Kortrijk, RC Genk, Charleroi en Sint-Truiden.

De carrière van het woelwater is echter nog niet voorbij. Zonet maakte Visé bekend dat ze de aanvaller hebben ingelijfd. Visé speelt momenteel in eerste amateur.

"Het was een mooie kans die zich voordeed", klinkt het bij voorzitter Guy Thiry. Ook trainer Bernard Smeets is tevreden met de komst van de voormalige speler van 1A: "Het is een speler met veel kwaliteiten, hopelijk maakt hji veel doelpunten voor ons", vertelt hij bij La Meuse.