Custovic bevestigt op persconferentie: "Papierwerk nog te doen, maar hij vertrekt"

De hele zomer lang was er veel over te doen, maar uiteindelijk zal hij zijn transfer toch krijgen.

Faïz Selemani is al de hele zomer aan het vissen naar een transfer weg bij KV Kortrijk. En uiteindelijk lijkt hij zijn zin te krijgen, zo laat Het Laatste Nieuws weten.

Adnan Custovic bevestigt op zijn wekelijkse persconferentie dat Faïz Selemani de club deze week nog zal verlaten, is er op Twitter te lezen.

De deal is rond, maar de formaliteiten moeten nog gebeuren. “Enkel het papierwerk is nog niet in orde”, liet Custovic weten. Waar hij heen trekt is nog niet geweten.