Fabio Silva werd beloond voor enorme werk dat hij verrichtte: "Ik heb alles gedaan, maar als spits is scoren nog steeds het mooiste"

Fabio Silva ging uit de bol na zijn penaltydoelpunt dat Anderlecht de zege opleverde. De Portugees kende een frustrerende avond, waarin hij er meer dan een uur quasi alleen voor stond in het Lotto Park. De ontlading was dus te begrijpen.

Felice Mazzu wou zijn spits frisser in de box zien. Tegen Silkeborg mislukte dat plan alvast. Aangezien er geen toevoer of infiltratie vanuit het middenveld kwam, moest Silva zich weer gaan opofferen. "Ik doe wat ik moet doen voor het team. Ik werk, ik ga diep, ik ga ballen halen, ik win duels... Ik vind dat ik mijn job dan wel gedaan heb", aldus Silva.

En de penalty was de kers op de taart. "Ja, ik weet dat ik heel hard vierde, maar ik ben een spits en voor spitsen is scoren toch nog altijd het belangrijkste en het mooiste dat er is. Dit was ook voor de fans. Ze hebben nu vier wedstrijden na elkaar zonder winst moeten meemaken en ze zijn ons blijven steunen. Dat is heel belangrijk voor ons. Ik wou hen ook laten zien dat we het voor hen doen."

Een uur lang was er echter nauwelijks iets te zien in het Lotto Park en tijdens de rust steeg er toch wat gejouw op. "Ja, het was misschien niet het beste voetbal, maar het belangrijkste was dat we de Europese campagne met een winst begonnen."