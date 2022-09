🎥 Vincent Kompany over zijn vertrek bij Anderlecht: "Ging allemaal zo snel"

Kompany is met wisselend succes aan het seizoen begonnen. Hij staat momenteel met Burnley vijfde, op vier punten van leider Sheffield United. Bij Eleven Sports doet Kompany het verhaal van zijn vertrek bij Anderlecht. Daarbij moet er hem iets van het hart.

Voor één ding had hij immers geen tijd meer, dat was iedereen bedanken die hem altijd gesteund heeft. Dat deed hij nu bij Eleven Sports dan maar.

“We hebben er niet echt meer tijd voor gehad, omdat het allemaal zo snel ging”, vertelt Kompany erover.

🎙 | We brachten Vincent Kompany een bezoekje in Burnley. Dit had hij te zeggen over zijn vertrek bij RSCA. 👇 pic.twitter.com/QSqQglb5NH