Marc Brys had zijn sterkhouder transfer gegund: "Was fantastische bekroning geweest"

In het slot van de zomermercato in de Jupiler Pro League kon OH Leuven sterkhouder Mathieu Maertens toch aan boord houden.

Mathieu Maertens stond in de belangstelling van landskampioen Club Brugge, maar uiteindelijk kwam er geen akkoord over de transferprijs.

Trainer Marc Brys van OHL had zijn kapitein de transfer wel gegund, maar is uiteraard heel blij dat hij nog aan boord is nu. Het was immers een stevige aderlating geweest om Maertens te verliezen.

“Maar tegelijk had de hele club hem zijn transfer gegund. Het is een geweldige kerel die al enorm veel voor OHL betekend heeft, dus een overgang naar Brugge was een fantastische bekroning geweest”, zegt Brys in Het Nieuwsblad.