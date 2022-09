Royal Antwerp FC op recordjacht: "Iedereen verwacht dat we winnen"

Als leider Antwerp zondag hekkensluiter Cercle Brugge klopt dan heeft The Great Old de beste competitiestart ooit beet.

24 op 24, nog nooit heeft Antwerp de competitie geopend met 8 opeenvolgende overwinningen. Dat record verbreken leeft ook binnen de club.

“Het is mooi dat iedereen erover praat. Het betekent dat we iets mooi hebben neergezet. De spelers krijgen dat ook mee. Als ze iemand tegenkomen bij de bakker, of de krant lezen... Het zou gek zijn om te zeggen dat we er niet mee bezig zijn”, zegt Mark Van Bommel in Het Laatste Nieuws.

De Nederlander hoopt nog op een extra flankspeler, maar die kwam er uiteindelijk niet op de Bosuil. “We zijn tevreden met onze kern. Het is vaak nog belangrijker hoe iedereen met elkaar om gaat. De groep past bij elkaar. We hebben wel gezocht naar een snelle flankspeler. Muja en Balikwisha hebben wel snelheid, Valencia en Stengs ook. Maar alleen 'Bali' is supersnel, en die is nog even out. Maar het is niet dat we nu met de handen in het haar zitten omdat we geen pijlsnelle speler hebben.”

Cercle Brugge is de rode lantaarn uit de Jupiler Pro League. “Ze hebben vijf punten en staan laatst. Wij staan bovenaan. Dan zal het resultaat wel duidelijk zijn zeker? Nee, zo werkt het juist niet! We moeten ons goed voorbereiden. Ze werken hard, zetten hoog druk... Het is heel lastig voetballen. Iedereen verwacht dat wij deze wedstrijd wel zullen winnen, maar da's niet het geval. Je kan hier in België van niemand zo maar winnen.”