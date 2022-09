Maakte KVM nu statement naar supporters? "Hard werken om beter te doen, dan zullen fans er wel achter gaan staan"

De KV Mechelen-supporters lieten na de match tegen Seraing hun onvrede blijken. Hun ploeg was beter in de manier waarop het zich presenteerde en in de efficiëntie op het veld van KV Kortrijk.

Een week na die immense ontgoocheling uitpakken met een 1-4: een statement? Rob Schoofs ging niet helemaal mee in het verhaal dat het toch lang geleden was dat de aanhang zich kritisch had laten gelden. "Dat is maar hoe je het bekijkt. Na onze nederlaag bij Gent in het begin van vorig seizoen stonden ook supporters ons op te wachten. Als het slecht gaat, zijn ze kwaad. Als het goed gaat, zijn ze blij."

En een week geleden was het gewoon niet goed. "Het is logisch dat ze niet blij zijn als je verliest tegen Seraing. We hadden die partij moeten winnen. Soms heeft een ploeg wat tijd nodig. Nu gaan we nog matchen winnen en verliezen. We zijn nog altijd aan het opbouwen. We kunnen nog altijd beter. Er zijn jongens die nog echt naar hun beste niveau moeten groeien."

Met onze kern kunnen we opnieuw goed seizoen draaien

"Met de kwaliteiten in onze kern kunnen we wel opnieuw een goed seizoen draaien", stelt Schoofs iedereen gerust. "Het is logisch dat het soms wat tijd nodig heeft. Natuurlijk is het snel paniek in een seizoen met drie zakkers. Wij voelen die druk ook. Je wil niet onderaan blijven staan. Wij als team moeten na een wedstrijd steeds bezig zijn met de volgende wedstrijd. Daar gaat het in principe om."

Snel de knop kunnen omdraaien dus bij een tegenvallend resultaat. "Het is niet goed om in die negatieve spiraal te blijven. Je moet zo snel mogelijk leren, verder gaan en proberen beter te doen. Wij moeten samen blijven als team en hard werken om beter te doen. Dan gaan we nog goede resultaten halen en zullen de fans er wel vol achter gaan staan."