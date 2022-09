Franky Van Der Elst over Maxim De Cuyper bij Rode Duivels: "Niet slechter dan spelers van Anderlecht"

Tegen Anderlecht was Maxim De Cuyper afgelopen weekend de man van de match bij Westerlo.

Westerlo pakte de drie punten tegen Anderlecht en had dat voor een groot stuk te danken aan Maxim De Cuyper. Voor Franky Van Der Elst geen onbekende, hij zag hem al vijf jaar geleden aan het werk bij de U17 van Club Brugge.

“Als hij iets doet, dan zit daar altijd een idee achter. Hij heeft gevoel voor het spelletje en houdt het gewoon simpel. Kon je zondag van de spelers van Anderlecht niet altijd zeggen”, klinkt het bij Van Der Elst in Gazet van Antwerpen.

Voor de Rode Duivels is het volgens de analist nog wat te vroeg. “Hij zal zeker op een lijstje met spelers staan die ze bij de Duivels zullen volgen, maar voor De Cuyper zou het ideaal zijn om te mikken op het EK U21 van volgende zomer. Dat zou voor hem de perfecte tussenstap zijn. Zodra je bij de beloften zit, is de kans ook groter dat je al eens doorgeschoven wordt naar de A-kern.”

Al had hij sneller in de selectie kunnen zitten, als hij bij Anderlecht of Club Brugge speelde. “Hij is zeker niet slechter dan de spelers van Anderlecht die nu wel in de voorselectie zitten. Het doet mij terugdenken aan mijn periode bij RWDM: ik werd toen geen enkele keer opgeroepen voor de nationale ploeg, maar vijf maanden na mijn transfer naar Club Brugge was ik plots wel Rode Duivel.”