Mbaye Leye blijft hopen op beterschap: "Ik voel voorlopig geen druk"

Mbaye Leye heeft er geen gemakkelijke seizoensstart bij Zulte Waregem op zitten. Met 5 op 24 deelt hij de rode lantaarn met Cercle Brugge.

Mbaye Leye vreest bij Zulte Waregem voorlopig nog niet voor zijn job, ondanks de cijfermatig zwakke start in de Jupiler Pro League. “Je moet toch wel wat rekening houden met onze tegenstanders die we tot nu toe hadden”, liet hij na de match tegen AA Gent optekenen.

“Momenteel staan die zelfs allemaal in de top acht. De komende weken spelen we tegen tegenstanders van ons kaliber. We blijven werken, maar ik voel voorlopig geen druk.”

Met STVV krijgt het een uitgelezen kans om punten te pakken. Daarna volgen wedstrijden tegen Westerlo, Leuven en Kortrijk. Vier belangrijke wedstrijden dus voor Essevee, maar zeker ook voor de trainer.