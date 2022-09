Fábio Silva lovend over prestatie Club Brugge: "Ze bewijzen hoe kwaliteitsvol de Belgische competitie is"

Terwijl Anderlecht het morgen zal opnemen in de Conference League tegen FCSB speelde Club Brugge gisteren een waanzinnige wedstrijd tegen FC Porto in de Champions League. Die prestatie is ook Fábio Silva, speler van Anderlecht, niet ontgaan.

Morgen moet Anderlecht vol aan de bak in de Conference League op het veld van FCSB. Na de beschamende 1 op 12 in de competitie is het tijd voor paars-wit om te tonen wat ze in hun mars hebben. Gisteren speelde Club Brugge een puike wedstrijd op het veld van FC Porto in de Champions League. Die prestatie is ook Fábio Silva, de nieuwe spits van Anderlecht, niet ontgaan. "Club Brugge bewees gisteren hoe kwaliteitsvol de Belgische competitie is. Sommigen beweren dat het gemakkelijk is om in België te voetballen, maar die mensen moeten nu eens dieper nadenken", vertelde de Portugese spits op de persconferentie.

Fábio Silva speelde in zijn thuisland zowel voor de jeugd van Benfica als voor die van FC Porto. Bij Porto brak hij door in het eerste elftal en speelde hij in totaal 21 wedstrijden waarmee hij een transfer voor 40 miljoen euro versierde naar Wolverhampton. "De kampioen van Portugal - Porto - werd fors geklopt door de kampioen van België. Dat geeft de competitie meer credits. Al blijft voor mijn de belangrijkste ploeg natuurlijk Anderlecht", besefte Silva zich wel. De Portugese journalisten die de uitleenbeurt aan Anderlecht van de spits niet begrepen, krijgen zo een serieuze steek terug.