Rondje op de Europese velden: Feyenoord haalt snoeihard uit, terwijl Monaco en Clement in eigen huis verliezen

Met RSC Anderlecht, KAA Gent en Union SG had de Belgische fan drie televisieschermen nodig om alles te volgen. Al waren er nog een pak andere wedstrijden in de Europa League en in de Conference League. Een overzicht.

Feyenoord 6 - 0 Sturm Graz

Feyenoord liet vanavond in de eigen Kuip geen spaander heel van Sturm Graz. Het scorebord gaf na negentig minuten een 6-0-overwinning voor de Rotterdammers aan. Alle ploegen in groep F tellen drie punten.

FC Midtjylland 5 - 1 SS Lazio

En die groep F in de Europa League stond vanavond garant voor zes doelpunten per wedstrijd. Al valt in dit geval de zware nederlaag van SS Lazio in Denemarken meteen op.

© photonews

AS Monaco 0 - 1 Ferencvaros

Philippe Clement zal morgen met een kater ontwaken. AS Monaco ging in eigen huis met de billen bloot tegen Ferencvaros. Balint Vecsei zorgde in de slotfase voor de Hongaarse driepunter.

Europa League

15/09/2022 18:45 Sheriff Tiraspol - Manchester United 0-2 15/09/2022 18:45 Real Sociedad - Omonia Nicosia 2-1 15/09/2022 18:45 FC Midtjylland - Lazio 5-1 15/09/2022 18:45 Feyenoord - Sturm Graz 6-0 15/09/2022 18:45 FK Qarabag - Nantes 3-0 15/09/2022 18:45 Olympiakos Piraeus - Freiburg 0-3 15/09/2022 18:45 Trabzonspor - Rode Ster Belgrado 2-1 15/09/2022 18:45 Monaco - Ferencváros 0-1 15/09/2022 21:00 Bodø Glimt - FC Zürich 2-1 15/09/2022 21:00 Dinamo Kiev - AEK Larnaca 0-1 15/09/2022 21:00 Rennes - Fenerbahçe 2-2 15/09/2022 21:00 AS Roma - HJK 3-0 15/09/2022 21:00 Real Betis - Ludogorets 3-2 15/09/2022 21:00 Union SG - Malmö FF 3-2 15/09/2022 21:00 Braga - Union Berlin 1-0

Conference League