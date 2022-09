Yann Gboho zoekt zijn draai bij Cercle Brugge: "Vooral de aanpassing van het land is het moeilijkste"

Yann Gboho kwam deze zomer over van Rennes. De 1e weken had hij een aanpassingsperiode nodig.

De 1e wedstrijden zat Yann Gboho bij Cercle Brugge niet in de wedstrijdselectie. Daarna kreeg hij tegen Club Brugge 21 minuten. Tegen Antwerp waren dat er 33.

"Omdat Cercle een heel specifieke spelwijze heeft, wou de trainer eerst dat ik 2 weken intensief zou trainen." Zo vertelde Gboho aan Het Laatste Nieuws. "Voetbal gebaseerd op snelle en hoge pressing is voor mij volledig nieuw. Het vergt veel kracht en energie, maar ik denk dat ik me op korte termijn mij wel snel zal kunnen aanpassen."

"Zo snel mogelijk een basisplaats halen, is het doel op korte termijn", ging Gboho verder. "Ik heb wel de indruk dat het voetbal hier fysieker is dan in Nederland." Gboho werd afgelopen seizoen door Rennes uitgeleend aan Vitesse. "Dat vergt een hele aanpassing en dat vind ik het moeilijkste."