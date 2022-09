Ciranni legt vinger op de wonde: "Dat is een beetje ons probleem" - belangrijk programma op komst voor Essevee

Zulte Waregem zal stilaan punten moeten gaan pakken. Dat beseft stilaan de hele ploeg ook wel. Tegen STVV dan misschien?

"We hebben nog geen makkelijk programma gehad", besefte Mbaye Leye na de nederlaag tegen AA Gent. De komende wedstrijden worden dan ook cruciaal.

Punten pakken

Tegen STVV, Westerlo, OH Leuven en Kortrijk moeten punten worden gepakt, om zo snel mogelijk helemaal onderin weg te raken. "Ik voel nog geen druk, maar we moeten stilaan punten gaan pakken."

Ook Alessandro Ciranni beseft het probleem: "Het is een beetje ons probleem, dat we niet tot doelpunten komen. We missen doelpunten om wedstrijden te kunnen winnen."