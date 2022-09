Hein Vanhaezebrouck met duidelijke uitspraak: "Misschien liever eens een jaar geen Europees en dan titel pakken"

Hein Vanhaezebrouck heeft een duidelijk plan voor de komende jaren met AA Gent. En hij wil hoog mikken.

"Genk kan zich vol focussen op de competitie. Dat is altijd een voordeel. Neem nu ons titeljaar. Hadden we toen Europees gespeeld, was die titel er nooit gekomen", aldus Vanhaezebrouck in Het Laatste Nieuws.

Bakken geld

"Zeven jaar op rij Europees, dat is om fier op te zijn. Maar hoe interessant is het? De bakken geld vloeien in de Champions League."

Het noopt Vanhaezebrouck tot een krasse uitspraak: "Misschien eens een jaar geen Europees spelen is beter. En dan de titel pakken en de Champions League mogen spelen."