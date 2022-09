Johan Boskamp hilarisch over Carl Hoefkens: "Dan knal ik hem voor z'n eikel"

Johan Boskamp heeft grote ogen getrokken van Club Brugge afgelopen week, maar heeft ook één grote vraag voor Carl Hoefkens.

Club Brugge won in de Champions League met 0-4 bij FC Porto. De stunt van de week mag je dit wel noemen. “Je bedoelt de stunt van het jaar”, repliceert Johan Boskamp meteen in Gazet van Antwerpen.

“Ik was analist voor Liverpool-Ajax, maar ik zat op m'n scherm meer naar Brugge te kijken. Ik wist niet wat ik zag. Porto is een heel goede ploeg, maar ze werden gewoon van de mat gespeeld. Echt indrukwekkend. Ook knap van Kareltje (Hoefkens) dat hij altijd is blijven vasthouden aan zijn manier van spelen, ondanks die moeilijke start.“

Al vindt Boskamp wel dat Hoefkens mag leren lachen als je scoort. “Als je met 0-4 wint, moet je daar niet staan pruilen alsof je Carlo Ancelotti bent. Als speler was hij altijd de leukste thuis. Dan mag hij nu ook wel wat vreugde tonen na een doelpunt. Als ik 'm zie, dan knal ik hem voor z'n eikel. Voetbal is emotie. Niets mis mee om dat te tonen.”