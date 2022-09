Marc Brys ziet het niet als een verrassing: "Tot in het kleinste detail"

Marc Brys heeft veel lof voor hoe Carl Hoefkens het momenteel doet met Club Brugge. Een verrassing is het volgens hem niet.

Brys werkte lang geleden bij Beerschot al samen met Carl Hoefkens. “We kennen elkaar goed. Ook onze families”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Hij was een belangrijke pion in mijn ploeg bij Beerschot en zou normaal kapitein worden, maar omdat we met veel buitenlanders zaten heb ik Cruz toen aanvoerder gemaakt. Carl was verbaal de leider.”

De prestaties van Club Brugge zijn voor Brys dan ook geen verrassing. “Het is voor mij geen verrassing dat hij het zo goed doet. Hij was vroeger al heel verbaal en verstandig, had een goeie stem ook.”

“20 jaar geleden kon je natuurlijk niet voorspellen dat hij coach zou worden, maar als ik iemand van die groep moest aanduiden die het tot trainer zou schoppen, dan was het Carl. Je ziet heel goed dat Carl alles tot in het kleinste detail voorbereidt. Hij wil op alles voorbereid zijn, wat er ook gebeurt.”