Essevee zit diep, spelers reageren: "Dicht bij elkaar kruipen", "Wordt moeilijk seizoen" en "Kwaliteitsverschil"

Zulte Waregem zit in de hoek waar de klappen vallen. Door de nederlaag tegen STVV staan ze nu helemaal laatste. "We moeten nu dicht tegen elkaar kruipen."

"Het is niet makkelijk om laatste te staan, maar we willen daar niet op focussen", aldus Lasse Vigen na de nederlaag tegen STVV.

"We moeten gewoon blijven werken om hieruit te komen. Ik wil graag van waarde zijn van de ploeg, dat is voor mij het enige dat telt. Inkomen bij 0-3 is niet het makkelijkste, maar we moeten er samen door."

Hard werken

Een gevoel dat ook leefde bij Nicolas Rommens: "We moeten dicht bij elkaar kruipen en er hard voor blijven gaan. Er was een kwaliteitsverschil."

"Tegen STVV was het duidelijk dat zij meer ervaring hadden op het hoogste niveau", vond ook Sammy Bossut. "We weten dat we een moeilijk seizoen tegemoet gaan en moeten er vol voor gaan."