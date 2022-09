Toby Alderweireld wordt wellicht de 1e Rode Duivel van Antwerp in 25 jaar: de voorganger ziet het graag gebeuren

Het is al 25 jaar geleden dat een Antwerp-speler nog op het veld stond voor de Rode Duivels. Toby Alderweireld kan daar verandering in brengen.

Rudi Smidts was de laatste speler van Antwerp die voor de Rode Duivels speelde. Dat was op 11 oktober 1997 tegen Wales. Hij speelde toen de volledige wedstrijd in de WK-kwalificatiewedstrijd.

Ondertussen speelt Toby Alderweireld voor Antwerp en is hij al jaren een vaste waarde bij de Rode Duivels. Het is best mogelijk dat Smidts een opvolger krijgt.

Smidts vindt dat niet erg en geeft met plezier de fakkel door aan Alderweireld. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Van hem mocht dat zelfs al eerder gebeurd zijn. Ook verbaasde het hem dat hij de laatste Antwerp-speler was die bij de Rode Duivels minuten had gespeeld. Hij wist dat namelijk niet.