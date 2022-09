Vincent Kompany over zijn eerste maanden bij Burnley: "Hou van zijn voetbalbrein"

Vincent Kompany is ondertussen al enkele maanden bezig bij Burnley en komt voor een eerste keer terug op een en ander.

Burnley heeft stilaan zijn ritme gevonden in The Championship en staat momenteel vijfde in de stand. Het kan dus stilaan naar boven kijken, want promotie is het doel.

"Of The Championship competitiever is dan de Pro League? Dat weet ik niet, maar het is helemaal anders. Iedereen is fier op zijn identiteit", aldus Kompany. "Ik wilde heel graag naar hier komen, er brandt een vuur diep in mij. Rusten doe ik nooit lang."

Intensiteit

"Er is veel intensiteit en de arbitrage laat veel toe. Niet altijd leuk voor de spelers, maar zeker wel voor de supporters."

Kompany nam Josh Cullen mee naar Engeland: "Ik hou van het voetbalbrein dat hij heeft. En van zijn hart en dat hij de ploeg altijd vooropstelt."