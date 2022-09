Geëmotioneerde Vertonghen blikt terug op moeilijkste beslissing uit zijn leven: "Eerlijk? Ik wou eerst niet naar Anderlecht komen"

RSC Anderlecht stuntte in het tussenseizoen met de komst van Jan Vertonghen. De Rode Duivel blikt uitgebreid terug op de keuze om terug te keren naar België. "De manier waarop was echt niet goed."

"Op 31 augustus kreeg ik 's ochtends een telefoontje van mijn makelaar", herbeleeft Jan Vertonghen zijn transfer bij VTM Nieuws. "Hij liet me weten dat RSC Anderlecht interesse had, maar ook dat paars-wit snel een antwoord verwachtte. Eerlijk? Ik wou eerst niet naar Anderlecht komen en weigerde de aanbieding."

Maar enkele uren laten zag de wereld er helemaal anders uit. "Ik had een gesprek met de coach van SL Benfica en dat heeft alles veranderd. Ik stond met de tranen in de ogen op het trainingsveld, hé. Ik wou daar blijven. De wereld van mijn gezin lag in Lissabon. Deze beslissing was de moeilijkste als mens én als voetballer."

© photonews

"Op minder dan 24 uur stond alles in brand", aldus een duidelijk geëmotioneerde Vertonghen. "Ik ben in de auto gestapt en naar mijn kinderen gereden die op surfkamp waren. Na mijn transfer reisden zij me op 5 september achterna. Mijn zoontje is jarig die dag en zat wenend op het vliegtuig."

Op zo'n momenten betekent geld niets

Ondertussen is Vertonghen gesettled in België én speelde hij zijn eerste wedstrijden - inclusief een doelpunt afgelopen zondag - voor de Belgische recordkampioen. "De mensen zeggen altijd dat een voetballer genoeg geld krijgt, maar op zo'n momenten betekent geld niets. De manier waarop was echt niet goed. En dit alles zeg ik los van de fantastische ontvangst die ik bij Anderlecht heb gekregen."