Union-sterkhouder denkt niét aan transfer: "Dat zal een club niet tegenhouden als ze me echt willen"

Loïc Lapoussin is één van de sterkhouders bij Union SG. Ondanks enkele aanbiedingen besliste de 26-jarige middenvelder vrij snel na het einde van vorig seizoen om zijn contract te verlengen. "Dat was voor mij een héél logische keuze."

Loïc Lapoussin zette na het topseizoen van Union SC prompt zijn krabbel onder een nieuwe overeenkomst tot medio 2025. “Ik ben niet vergeten dat Union me in volle covidpandemie is komen halen bij Excelsior Virton. Het was een moeilijke periode voor iedereen, maar ik kreeg het volle vertrouwen.”

Nochtans werd de naam van de 11-voudig Malagassisch international geciteerd bij verschillende clubs in hoger aangeschreven competities. “Maar ik keek uit naar de Europese campagne. Voor mij is dit de eerste keer, hé. Waarom zou ik niet bij Union willen blijven? Bovendien zal een contract van drie seizoenen een club niet tegenhouden als ze me echt willen.”