Ronaldinho in België voor galamatch: "Hoop op geweldige avond"

AA Gent en Standard spelen woensdag om de Circus Cup, een galawedstrijd met enkele legenden van beide ploegen georganiseerd door de sponsor van beide ploegen.

Bij AA Gent zullen onder andere Gunther Schepens, Vital Borkelmans, Nicolas Lombaerts en Mido in de ploeg staat. Hein Vanhaezebrouck is de coach. Bij Standard draven onder meer Mbo Mpenza, Mehdi Carcela, Jelle Van Damme en Jonathan Legear op.

Grote ster van de avond is evenwel Ronaldinho. Hij zal 20 minuten met elke ploeg meespelen. Er zijn ondertussen al meer dan 17.000 tickets weg voor het evenement in de Ghelamco Arena, zo is op de persconferentie te horen.

“Het is geweldig om in België te zijn, ik ben hier geweldig ontvangen”, zei Ronaldinho. “Ik hoop er een geweldige avond van te maken. Ik ben niet meer in de beste conditie, maar als ik een bal zie dan komt het allemaal terug. Dan voelt het allemaal heel natuurlijk. Als ik heel eerlijk ben, dan mis ik het spelletje op zich meer dan de trofeeën die ik gewonnen heb.”