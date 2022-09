Mpoku wilde niet naar Standard-Brugge: "Het zou te emotioneel zijn geweest"

Paul-José Mpoku is momenteel in België, maar was afgelopen zondag niet in Sclessin voor de topwedstrijd. Te veel emoties, legt hij uit.

Terwijl hij al weet waar hij komend seizoen zal spelen, weet Paul-José Mpoku ook dat het niet bij Standard zal zijn. Hij weet ook dat hij supporters zal teleurstellen door het aan te kondigen. Afgelopen zondag was hij er niet bij op Sclessin voor Standard-Brugge. "Ik wilde niet naar de wedstrijd, dit zijn dingen die me te veel prikkelen, de sfeer, de tifo, dat alles... ik zou niet kalm kunnen blijven", lacht hij na de gala wedstrijd georganiseerd door Circus woensdagavond. "Het zou iets met me doen." Blij voor Balikwisha De Congolese international keek echter naar de wedstrijd. "Ik trilde toch een beetje! Ik trilde voor de overwinning, ik sprong op met het derde doelpunt. Zinckernagel, het is sterk, linkervoet, rechtervoet ... tweemaal scoren op je eerste wedstrijd, het is geweldig! Het is aan hen om nu te bevestigen. Ik ben ook erg blij met William's (Balikwisha) 'big game'. Het is een weerwoord van hem en een voorbeeld voor veel jonge mensen. Je kunt op het laagste punt zijn, richting de uitgang en eindelijk je kans grijpen en terugkomen aan de ploeg".