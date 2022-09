Invalbeurt van Vincent Janssen doet Oranje dromen: "Hij won bijna alle duels"

Vincent Janssen heeft in het duel van donderdag in de Nations League met Nederland tegen Polen een sterke indruk nagelaten.

De wedstrijd in Polen werd een veldslag voor Nederland. Maar liefst vier spelers moesten geblesseerd het veld verlaten. Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong, Memphis Depay en Steven Berghuis moesten vervroegd naar de kant. Vincent Janssen van The Great Old kwam Depay vervangen na 50 minuten.

En dat deed hij meer dan goed. Hij bezorgde Bergwijn de 0-2. De commentatoren op de NOS waren alvast heel lovend over Janssen en zien hem zo meegaan naar het WK.

“Hij won bijna alle duels. Bij die tweede goal legt hij de bal panklaar voor een rechtspoot, daar speelt hij echt een belangrijke rol”, zei Pierre van Hooijdonk op de NOS.

Ook Rafael van der Vaart was heel lovend. “Ik mis zo'n spits als Janssen wel tegenwoordig. Hij is voordat hij de bal ontvangt al bezig met het afhouden van de verdediger. Zo van, ik heb je vast en ik laat je niet meer los.”