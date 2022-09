Yves Vanderhaeghe duidelijk over KV Oostende: "Hadden meer punten verdiend"

KV Oostende staat tijdens de interlandbreak met tien punten op de dertiende plaats in de Jupiler Pro League.

Yves Vanderhaeghe kan niet anders dan ermee leven. “Het zal moeten, hé. Ik wil zeker niet bij die laatste drie staan”, vertelt hij aan de Krant van West-Vlaanderen. “We hadden volgens mij evenwel drie punten meer verdiend. De veilige kloof moet behouden blijven.”

Want het draait echt wel om de punten. “Het is typisch aan wedstrijden tegen concurrenten dat er vooral gevechtsvoetbal wordt geleverd, zoals tegen Eupen – waar we beiden zes punten telden – en Cercle. Mooi voetbal is tegen andere ploegen allicht wel mogelijk.”

Tussen nu en de WK-break op 11 november krijgt de kustploeg nog vier toppers als tegenstander, maar ook Seraing, Zulte-Waregem, Kortrijk en Westerlo. Tegen die laatste vier ploegen zullen er punten gepakt moeten worden.