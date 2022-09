Hein Vanhaezebrouck bondscoach: "Ze mogen mij altijd vragen, maar..."

Zoals de kaarten nu liggen ziet het er naar uit dat Roberto Martinez na het WK stopt als bondscoach van de Rode Duivels.

Meer dan zes jaar zal Roberto Martinez dan bondscoach geweest zijn van België. Over mogelijke opvolgers werd in het verleden al vaak gespeculeerd.

Hein Vanhaezebrouck is dan één van de namen die valt. “Bondscoach worden? Ze mogen mij altijd vragen, maar dat is niets voor mij”, zegt hij in Stropcast.

En daar bedenkt hij zelf een reden voor. “Waarom niet? Hoe moet ik dat zeggen? Ik ben geen coach met een ‘blanco strafregister’. Het is de bond die mij een schorsing heeft opgelegd. Ik denk dat ik te kritisch ben voor de bond.”