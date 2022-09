Sergio Gomez spreekt over zijn transfer naar City: "Stressvol, want Anderlecht maakte het zeker niet gemakkelijk"

Sergio Gomez is gelukkig bij Manchester City. De Spaanse flankspeler heeft zijn overgang van Anderlecht naar één van de beste teams van de wereld goed verteerd. In een interview met Sport Witness kwam hij terug op die overstap.

Gomez vertrok voor tien miljoen van paars-wit naar City, maar dat had wel wat voeten in de aarde, zegt hij nu. "Toen Mancheste City belde, was ik heel blij. Dit zijn geen opportuniteiten die veel voorkomen. Maar het werden stressvolle weken, want Anderlecht maakte het zeker niet gemakkelijk. Maar ik had een goed seizoen en moest een stap vooruit zetten."

Intussen speelde hij toch al drie wedstrijden, waarvan één als basisspeler in de Champions League. "Ik beschouw mezelf als veelzijdig. Ik wil spelen waar de coach me ook nodig heeft. Nu vraagt hij me om linksback te spelen en bij Spanje speel ik als rechteraanvaller. Alles gaat goed, zowel bij City als bij de nationale ploeg."