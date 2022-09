🎥 De beloften van Antwerp, Young Reds, live te volgen tegen La Louvière

Geen interlands, Jupiler Pro League of Europees voetbal. Toch moet je niet verstoken blijven van voetbal want de Young Reds tegen La Louvière is live te volgen.

Omdat de politie van Lier de wedstrijd tussen de Young Reds en La Louvière had verboden voor publiek. Ze bestempelden het als een risicowedstrijd, is de partij live te volgen via de sociale mediakanalen van La Louvière. Zo blijf je op deze normale woensdagavond zonder voetbal toch niet helemaal verstoken van je favoriete sport.