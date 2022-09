Gilles Dewaele sneert naar Club Brugge: "Ze dachten dat ze onoverwinnelijk waren"

Vrijdag ontvangt Standard de buren van Seraing in de openingswedstrijd van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League.

De internationale pauze is goed verlopen op Sclessin. "We hebben goed getraind, ook al waren we minder talrijk omdat we verschillende internationals in de ploeg hebben", vertelde Gilles Dewaele op de persconferentie.

Met Marlon Tossey heeft hij er een concurrent bij op zijn positie. “Het is waar dat ik de enige rechtsback was voordat hij kwam. We pushen elkaar om beter te worden."

Vooral de zege tegen Club Brugge heeft veel gedaan voor de Rouches. “Ze gaven de indruk dat ze onoverwinnelijk waren, maar dat is niet waar. We hebben het bewezen en we hebben laten zien wat we waard zijn.”