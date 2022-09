Hij werd kampioen met Anderlecht na episode bij Club Brugge en kon naar Tottenham, maar toen was er zwaar ongeval: "Blij dat ik nog leef"

In 2000 lag de voetbalwereld zo goed als aan zijn voeten. Kampioen geworden met Anderlecht en in de belangstelling van Tottenham. En toen ...

Toen sloeg het noodlot toe voor Elos Elonga Ekakia. Hij raakte betrokken in een zwaar verkeersongeval en belandde in een coma.

Het was meteen einde verhaal wat zijn carrière betreft. "Ik ben blij dat ik nog leef, want ik was zo goed als dood", aldus Ekakia nu in Het Nieuwsblad.

Delhaize

Ekakia is er ondertussen 48 en werkt als arbeider bij Delhaize, vroeger was hij dus speler bij onder meer Anderlecht en Club Brugge.

"Ik vond dat ik na mijn ongeval nog kon spelen, maar Anderlecht schreef me af. Ik heb nog bij Francs-Borain gespeeld, maar dat was mijn niveau niet."