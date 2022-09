Nieuwe scheidsrechtersbaas doet toelichting over VAR: "Dat is onzin"

Met de Duitse topref Herbert Fandel kreeg het Belgische voetbal een nieuwe scheidsrechtersbaas.

Fandel floot in 2007 de finale van de Champions League en moet de Belgische scheidsrechters naar een nieuw, internationaal niveau tillen. Volgens Fandel wijzen de vele tussenkomsten van de VAR er niet noodzakelijk op dat de scheidsrechters van mindere kwaliteit zijn.

“Nee, maar de beste VAR is de scheidsrechter, die zelf op het veld beslist. In het meest optimale scenario grijpt de videoref zo weinig mogelijk in. Maar de VAR heeft zijn recht al genoeg bewezen om belangrijke fouten die de ref vanuit zijn positie niet kon zien eruit te halen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Al is er ook veel discussie over de beslissingen die de VAR neemt. “Dat komt omdat mensen denken dat de VAR nooit een fout kan maken. Dat is onzin. Voor dat tv-scherm zit ook een mens. Het is in België niet anders dan in Duitsland of Frankrijk. Het videobewijs helpt fouten vermijden, maar zal nooit foutloos zijn.”