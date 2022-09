Voormalige doelman van Standard Luik kan aan zijn 5de WK beginnen

Voor vele spelers is het een droom om ooit op een WK te kunnen spelen. Sommigen maken er meerdere mee en zelfs drie spelers gaan normaal gezien starten aan hun 5de WK. Eén ervan is een oude bekende van de Jupiler Pro League.

Lionel Messi en Cristiano Ronaldo beginnen naar alle waarschijnlijkheid aan hun 5de WK komende winter in Qatar. Er is nog een derde speler die deze mijlpaal gaat verwezenlijken. Dit is namelijk Guillerme Ochoa, voormalig sluitstuk van Standard Luik.

Ochoa is de vaste waarde in doel bij Mexico dat er komende winter bij is in Qatar. De 37-jarige doelman is momenteel aan de slag in zijn thuisland bij CF America. Hij speelde al 129 wedstrijden in het shirt van Mexico.

Hij is geen onbekende van de Jupiler Pro League. Want van de zomer van 2017 tot en met de zomer van 2019 verdedigde hij de kleuren van Standard. 86 keer kwam hij in actie voor Standard en kon daarin 22 keer de netten schoonhouden. In 2018 won hij met Standard nog de Beker van België.